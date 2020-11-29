وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء
أنجزت أمانة منطقة نجران 92% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية في سبعة أحياء داخل مدينة نجران.
وأكّد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي، أنَّ الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشددًا على المقاولين سرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسبة الإنجاز، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.
وبيَّن أنَّ تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 14.642.580 ريال، وتشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة في مخططات بأحياء زور آل الحارث، وزور وادعة، وزور العماري، والموفجة، والغيضة، وشعب بران، والحضن.
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كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 92% من أعمال تعبيد 7 أحياء في نجران بتكلفة 14.6 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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