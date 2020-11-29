شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



واستمرت أسعار العملات العربية والأجنبية، عند نفس مستوياتها اليوم الأحد، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

وفي أول يوم عمل بالأسبوع، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية" في 24 بنكا.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهو نفس سعر بنك مصر.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك، عند نحو 4.16 جنيه، هي بنك عودة، بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

ونجحت مصر بجدارة في تحقيق أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، حققت مصر نجاحا كبيرا في تخفيض دعم الوقود والسلع الأساسية وبصورة تجاوزت التوقعات خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

ونجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد الماضي، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، اليوم الأحد، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، ونحو 15.70 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، عند نحو 18.56 جنيه للشراء، ونحو 18.68 جنيه للبيع.

واستمر سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند نحو 20.84 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، و نحو 51.4131 جنيه للبيع.