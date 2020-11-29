تعرف على مشروع عابر وأهم أهدافه

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، ومصرف الإمارات المركزي، في بيان مشترك نتائج مشروع “عابر” ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي لساما ومصرف الإمارات المركزي.

ومشروع “عابر” هو مبادرة مبتكرة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويأتي كمشروع تجريبي يهدف إلى إثبات جدوى وفهم ودراسة أبعاد استخدام تقنية السجلات الموزعة في التسويات المالية عن كثب من خلال التطبيق الفعلي. وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين المملكة والإمارات من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين عن طريق استخدامها كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

أهداف مشروع عابر

دراسة إمكانيات تقنيات السجلات الموزعة وتجربتها.

استكشاف حل بديل للدفع عبر الحدود، باستخدام تقنية السجلات الموزعة.

فهم فكرة الإصدار الثنائي للعملة الرقمية وتجربتها وتحليل مدى جاهزيتها ومواءمتها لمتطلبات البنكين المركزيين.

رؤية مشروع عابر

إنشاء عملة بنك مركزي رقمية يمكن استخدامها عبر الحدود بين البنوك التجارية المعنية، باستخدام شبكة واحدة وعملة رقمية واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.



