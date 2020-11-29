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2020-11-29 المتباهي مطلق النار بشكل عشوائي في الأفلاج بقبضة الأمن مواطن في العقد الثالث من العمر متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار بشكل عشوائي في محافظة الأفلاج. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن – في العقد الثالث من العمر-، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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