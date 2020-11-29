توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق من الاثنين إلى الخميس

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى من يوم الاثنين إلى يوم الخميس 15-18/ 4/ 1442 هـ.

ونشرت الأرصاد، تفاصيل هطول الأمطار بمختلف المناطق على النحو التالي:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

