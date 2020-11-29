مدير التعليم بمحايل يعتمد صرف 35 مليون مكافآت للطلاب والطالبات

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت للطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (35) مليوناً لشهري (صفر – ربيع الأول) لعام ١٤٤٢هـ ، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات بمشيئة الله يوم غد الاثنين.

وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر و التقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى معالي وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

