الجمارك تتلف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الجمارك السعودية اليوم الأحد، عن إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة، وفقًا لنظام الجمارك الموحد، ودعمًا لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الجمارك، أن أكثر السلع التي تم إتلافها هي جوالات ملابس وأحذية وإكسسوارات ومصافي “فلاتر” سيارات، مضيفة أن أكثر المنافذ التي وردت السلع من خلالها هي ميناء جدة، والميناء الجاف، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأضافت الجمارك السعودية، أنها عملت على تطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لتشديد الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، واستحداث أنظمة آلية رقابية جديدة.



