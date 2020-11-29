فلكية جدة: بدر ربيع الآخر يزين سماء السعودية.. الليلة

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن القمر البدر يرصد بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 بسماء الوطن العربي وبعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب منه، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر وإضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود.

وأضاف أنه أثناء شروق القمر سيلاحظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع أن القمر سوف يتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فان القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء.

وأضافت فلكية جدة أنه نظراً لأن القمر البدر يحدث عندما يقع مباشرة في مقابلة للشمس خلال الشهر فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه الشمس من ألان فصاعدا في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية ، فالقمر البدر سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو .

لكن في النصف الشمالي القمر البدر لشهر نوفمبر سيحلق عاليا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على موقع الراصد الجغرافي .

