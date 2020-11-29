السعودية اليوم / 123484 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 218 والمنومين في العناية المركزة 107 منومين.

// انتهى //

13:40ت م

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مسقط 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 123484 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1418 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 114963 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 218 والمنومين في العناية المركزة 107 منومين.// انتهى //13:40ت م0068

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