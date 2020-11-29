السعودية اليوم / جامعة الباحة: أكثر من 4100 جلسة عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد



الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أوضحت جامعة الباحة ببلوغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بالجامعة ، 80871 مستفيدا, حيث جرى رصد أكثر من 42333 واجبا إلكترونيا, فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4141 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 74974, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 13283 ساعات.

وأكدت الجامعة على وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 174 بلاغاً.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس

// انتهى //

13:37ت م

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الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة ببلوغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بالجامعة ، 80871 مستفيدا, حيث جرى رصد أكثر من 42333 واجبا إلكترونيا, فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4141 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 74974, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 13283 ساعات.وأكدت الجامعة على وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 174 بلاغاً.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا // انتهى //13:37ت م0065

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