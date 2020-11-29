السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 6267 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا‭ ‬14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6267 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في إندونيسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 534.266 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.815 حالة وفاة .

// انتهى //

12:41ت م

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جاكرتا‭ ‬14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6267 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 169 وفاة .وأفادت السلطات الصحية في إندونيسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 534.266 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.815 حالة وفاة .// انتهى //12:41ت م0054

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