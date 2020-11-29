استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 29 نوفمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، بعد تراجع طفيف خلال الأيام الماضية على وقع اهتزاز المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



ويأتي استقرار أسعار الذهب في السعودية في ظل العطلات الأسبوعية للبورصات العالمية للمعدن الثمين يومي السبت والأحد.

وترتبط أسعار الذهب في السوق السعودية بأسعار الذهب عالميا، وسعر الدولار الأمريكي عالميا أيضا، حيث يعد المتحكم الأول والرئيسي في زيادة وانخفاض أسهم البورصات العالمية وانخفاض وارتفاع أسعار الذهب.

وتتفاوت أسعار الذهب في السعودية وفقا لمختلف فصول السنة حسب المواسم، لكن الأسعار تتجه للتراجع مع اقتراب توزيع لقاحات كورونا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 215.45 ريال (57.45 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا عند 188.52 ريال (50.27 دولار).

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 عند 161.59 ريال (43.09 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 125.68 ريال (33.51 دولار).

وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة عند 6701.25 ريال (1787 دولارا).

كما استقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1508.16 ريال.

وعالميا، هوت أسعار الذهب أمس الأول الجمعة، بنسبة 2% مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر مودعة "المستوى المهم".

ونزل الذهب أسفل المستوى الفني المهم عند 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، ما أشعل موجة بيع كبيرة.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "فور نزول الأسعار عن مستوى 1800 دولار المهم، أوقد ذلك شرارة عمليات بيع".

وتابع: "من المرجح أن يختبر السعر مستوى 1750 دولارا في ضوء عامل أساسي قوي مثل اللقاح".

ويبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.