السعودية | العقاري” يُودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العقاري” يُودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 ثانية - 12:40 مساءً, 29 نوفمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر من العام الحالي 2020.
وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 570 مليون ريال وخُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نوفمبر الجاري تجاوزت 24.5 مليار ريال، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لتمكين الأسر السعودية لتملك المسكن الأول.
وأكد ابن ماضي أن إسترتيجية الصندوق العقاري تهدف إلى ابتكار الحلول التمويلية والسكنية من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم لتسهيل إجراءات تملك المواطنين لمنازلهم بخِدْمات إلكترونية سهلة تختصر الجهد والوقت، مشيراً إلى تنفيذ الصندوق أكثر من 3 ملايين خدمة إلكترونية خلال العام الجاري 2020، وفوز تطبيق المستشار العقاري بجائزة أفضل تطبيق عربي حكومي للهواتف الذكية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول “القرض المدعُوم”.
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