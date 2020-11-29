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شاهد.. أمطار الفجر تنعش أجواء البرك
جريان عدد من الأودية والشعاب
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك
هطلت بعد فجر اليوم أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك بمنطقة عسير،شملت مركز عمق، ومركز ذهبان، ومركز الفيض، وذرا، والمديد والجمه، والكدا .
وتسبب هطول الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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