السعودية | بدء دخول "المنقيات" تمهيداً لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شكرا لقرائتكم بدء دخول "المنقيات" تمهيداً لانطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبدأ اليوم الأحد عملية دخول "المنقيات" المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء بمحافظة رماح بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، على مساحة تجاوزت 225 كيلومترا مربعا، وستكون البداية بدخول فئة الفحل وإنتاجه لون المجاهيم.

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم قطاع الإبل ومحبيه، وما تمثله الإبل من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي والدول العربية.

ويقام المهرجان هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة سيطبقها نادي الإبل، والذي يحرص على سلامة الجميع، من مُلاك ومشاركين وعاملين وزوار وجمهور المهرجان، حيث سيتم تطبيق كافة الاحترازات الصحية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

وتشهد النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تحديثات جديدة، أبرزها تغيير العدد لفئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد إلى جانب إلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية "الشريحة الإلكترونية"، كما تم إضافة مسابقة المفاريد، ويحتوي المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن.

ويضم المهرجان منطقة تجارية مميزة تُعرف بشارع الدهناء، وتضم كل احتياجات رواد المهرجان، إذ يحتوي هذا الشارع التجاري الممتد لمسافة 6 كيلومترات تقريباً على محلات للأسر المنتجة وعربات فود ترك ومحلات تجارية متنوعة.

في الوقت نفسه، أهابت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بملّاك الإبل والمشاركين في المهرجان بتوخي الحذر والحيطة من الأمطار التي تشهدها المنطقة، والطرق المؤدية إلى مقر المهرجان، الواقع في "الصياهد الجنوبية للدهناء" شمال شرقي مدينة الرياض، مؤكدة ضرورة اتباع كافة التعليمات التي تقرها الجهات الحكومية المختصة في كيفية التعامل مع الأمطار والالتزام بجميع التحذيرات من أجل سلامة الجميع.