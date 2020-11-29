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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 11:47 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤيةتنبيه متقدم لحالة أمطار بجازان.. تساقط للبرد وجريان للسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.
، تنبيه متقدم لحالة أمطار بجازان.. تساقط للبرد وجريان للسيول ،
المصدر : الخليج 365
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