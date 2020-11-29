، نقل معارض سيارات مكة إلى "مدينة السيارات" بالعكيشية.. إليك الخطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وكالات وورش ومراكز صيانة وحراج وشركات تأجير وخدمات

وضعت أمانة العاصمة المقدّسة؛ خطة لنقل معارض السيارات داخل مكة المكرّمة إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تعدُّ الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4,5 مليون م2.

وكان المتحدث باسم العاصمة المقدسة، رعد الشريف، قد كشف لـ"الخليج 365"، أن هناك خطة لنقل المعارض حسب الأولوية؛ لافتاً إلى أن المعارض التي تقع في العابدية؛ أولاً، وهم في طور النقل، مشيراً إلى أن معارض العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

ومن المقرر أن تبدأ أمانة العاصمة المقدّسة عقب نقل معارض العابدية، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.

وتحوي مدينة السيارات بالعكيشية، مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.أمانة العاصمة المقدّسة