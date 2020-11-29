شكرا لمتابعة خبر عن «سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع كيورفاك الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وقعت الشركة وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك الألمانية، لتوفير لقاح ‎ فيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة. ويأتي ذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

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