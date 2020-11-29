شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن حالة الطقس في ‏اليوم الخامس من الحالة المطرية سقيا، متوقعًا أن تنحسر الحالة قليلاً.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من الشرقية شمالي منطقة الرياض وأجزاء من الباحة، عسير، جازان، مكة المكرمة، وربما جنوبي منطقتي القصيم.

وقال "المسند" ‏أنه لا تلوح في الأفق القريب عن أي موجة (قارسة) البرودة على المملكة، وذلك حتى دخول المربعانية في 7 ديسمبر القادم، كما كشف عن ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.