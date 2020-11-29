شكرا لمتابعة خبر عن شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم الشروط اللازمة لإيفاد المعلمين المواطنين للتدريس بالخارج ، وذلك على النحو التالي :
1- ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام .
2- ألا يقل عمر وكيل وقائد المرسة والمشرف التربوي عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام ، ويحسب العمر بتاريخ بداية العام الدراسي ، وفقاًلـ " عكاظ " .
3- ألا يقل تقديره في الآداء الوظفي عن 90 درجة في الثلاث سنوات الأخيرة المتتالية .
4- ألا يقل المؤهل العلمي للمعلم المرشح عن بكالوريوس في مادة التخصص .
5- ألا تقل خدمة المرشح " معلم ، وكيل قائد المدرسة " عن 6 سنوات ، والمشرف التربوي عن 10 سنوت .
6- أن يكون المرشح متزوج وحسن السير والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية .
7- لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في آخر ثلاث سنوات أو السنة الحالية .
8- ألا يكون طرف في قضية قائمة .
9- أن يؤدي المرشح الإختبارات المهنية .
10- ألا يكون المرشح خلال هذا العام الدراسي معار أو مفرغ للحصول على درجة علمية .
11- ألا يكون ملتحق بدورة تدريبية أو لدية إجازة دراسية أو استثنائية " مدتها فصل دراسي أو أكثر " .
12- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الداخليأو الإبتعاث الخارجي للدراسة .
13- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من الوزارة أو اعتذر عن الإيفاد في آخر عامين دراسيين بعد صدور القرار أو اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال آخر ثلاث سنوات .
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