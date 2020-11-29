السعودية اليوم / أكثر من 40900 مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن" في بيشة



بيشة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة ،ومركز صحي خثعم (16ساعة).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:52ت م

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بيشة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة ،ومركز صحي خثعم (16ساعة).يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا . وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:52ت م0030

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