السعودية اليوم / الهند تسجل 41810 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41810 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9392919 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136696 حالة وفاة.

// انتهى //

10:40ت م

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نيودلهي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 496 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9392919 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136696 حالة وفاة.// انتهى //10:40ت م0023

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