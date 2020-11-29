السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 14611 إصابة جديدة بكورونا



برلين 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14611 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 158 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 16123 حالة.

// انتهى //

09:09ت م

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برلين 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى مليون و42700.وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 158 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 16123 حالة.// انتهى //09:09ت م0017

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