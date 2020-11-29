

جاكرتا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

ثار بركان ليوتولو في جزيرة ليمباتا الإندونيسية اليوم، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وقذف الرماد إلى ارتفاع 4000 متر.

وذكرت هيئة المسح البركاني الإندونيسية أن حالة التأهب للبركان لم تتغير، وتظل عند مستوى واحد أعلى من المعدل الطبيعي، مضيفة أنه تم فرض منطقة عزل نصف قطرها كيلومترين حول البركان.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة.

وأطلق البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترا الجمعة الماضية رمادا إلى ارتفاع 500 مترا في الهواء في أول ثوران له منذ عام 2012.

// انتهى //

08:40ت م

0014





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ثوران بركان شرق إندونيسيا للمرة الثانية خلال 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.