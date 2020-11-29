السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا و586 وفاة



مكسيكو سيتي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:12ت م

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مكسيكو سيتي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و586 وفاة يوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و100683 إصابة و105459 وفاة.وأوضحت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:12ت م0011

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