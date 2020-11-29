شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع مسام : تزايد الحوادث بين المدنيين جراء الألغام الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

قال اسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الألغام أنه تم التنويه في أكثر من مناسبة إعلامية عن التقاعس الدولي في مواجهة الإجرام الحوثي بما يخص زراعة الألغام والعبوات الناسفة وإخفاء الخرائط المتعلقة بهذا المجال مما أدى إلى تزايد الحوادث في الأيام الماضية بين المدنيين الأبرياء فمتى يصحى الضمير العالمي.

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