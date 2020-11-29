شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الأمطار مستمرة على الشرقية و5 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل
حذرت هيئة الأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة.
وتمتد الحالة المطرية إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.
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