- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم أغثنا.. متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة بأمطار خلال “24” ساعة القادمة، إن شاء الله – من اليوم الأحد 144/4/14هـ إلى صباح الاثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن”.
وأضاف الحصيني”متوقع استمرار الأمطار – إن شاء الله – وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ ومتوقع استمرارها عدة أيام كما ترسمها النماذج العددية للطقس يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد.
متوقع انخفاض في الحرارة على مناطق الشمالية وتبوك والجوف من اليوم إلى الاثنين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.