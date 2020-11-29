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2020-11-29 زبن بن عمير في قصيدة جديدة أهداها لولي العهد : يعيش نور الدار رجل البشاير متابعات الخليج 365 - الرياض أهدى الشاعر زبن بن عمير قصيدة جديدة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجسد معاني الفخر والانتماء والاعتزاز بما يقدمه ولي العهد للوطن والمواطن. وجاءت أبيات القصيدة كما يلي: يعيش نور الدار رجل البشاير

اللي بفكره اسعد الشعب لاهان

داره مخليها فياض وعماير

وهو على داره محب وشفقان

محمد ابو سلمان ماهوب جاير

الطف من النسمة والى ثار بركان

امحمد الرؤية عزوم وبشاير

واصلاح وافراح وتراث لنا صان

وامحمد الرؤية مافيها خساير

حرب الفساد ودعم وامان واتقان

محمد ابو سلمان لو بار باير

يبقى على طول الدهر زين ماشان

اللي حسانيه العظيمه بصاير

تدلني للدرب لو كنت غلطان

محبوبنا اللي في حضوره بشاير

شوفه ربيع القلب ويديه هتان

ضرغامنا والمعضلات الكباير

يحلها بالسيف والمال ولسان

حتى الى اصطكت علينا مصاير

يحلها والضد خسران ومهان

وفوق الوفا والجود رايه مناير

تنير درب وتنزع هموم واحزان

ينصاه من صارت حياته حساير

ويزبن وينسى حسرته طول الازمان

وينصاه من دارت عليه الدواير

افضل من اللي زابن حقوق الانسان

وينصاه من صكت عليه الجباير

ويغيث شيخان وعجايز ويتمان

يعود منهو جاه خايف و ناير

عقبه يطير من الفرح دون جنحان

الله يحفظه وين ماكان ساير

والله يديمه قالها قلب ولسان

وعساه يبقى حي مادار داير

من الزمان وعد نجم الى بان



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