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أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".
كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.
وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.
ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.يوتيوب شركة جوجل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 09:41 AM
يدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة""يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".
كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.
وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.
ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.
، "يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.