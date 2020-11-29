محمد بن مسعود - الدمام - قال: درجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. استعدوا قال خبير الطقس حسن كراني؛ نستقبل ديسمبر بعد 72 ساعة بفترة انتقالية مبكرة بين فصلَي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة.. ودرجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. بصحبة تقلبات جوية متسارعة. وأضاف عبر حسابه في تويتر: علينا من الآن الاستعداد لذلك.. لأننا نعيش فترة تغيُّر مناخي.خبير الطقس حسن كراني 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 09:23 AM قال: درجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. استعدوا جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة قال خبير الطقس حسن كراني؛ نستقبل ديسمبر بعد 72 ساعة بفترة انتقالية مبكرة بين فصلَي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة.. ودرجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. بصحبة تقلبات جوية متسارعة. وأضاف عبر حسابه في تويتر: علينا من الآن الاستعداد لذلك.. لأننا نعيش فترة تغيُّر مناخي. الكلمات المفتاحية ، جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.