شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 220 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 401 في 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت)، تسجيل 220 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356.911 حالة، من بينها 5.018 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 675 حالة حرجة، كما تم تسجيل 401 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 346.023 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 5870 حالة، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 36.709 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.