شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب غاز يقتل عاملاً ويصيب 6 في «مونسية الرياض» والان مع التفاصيل
وشاركت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، من خلال 6 فرق إسعافية والقيادة الميدانية.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة عن وجود تسرب غاز في أحد المطاعم بحي المونسية عند الساعة ٧:١٦ صباحاً، وتم على الفور توجيه 6 فرق إسعافية للموقع في زمن استجابه يقدر بـ١٠ دقائق، إذ تم نقل ٤ حالات لمستشفى المواساة ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فيما تم علاج حالتين في الموقع وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لهم، وتم الانتهاء من الحدث عند الساعة ٨:٤٥ صباحاً.
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