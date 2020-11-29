عبد الرحمن بن مساعد ينعي وفاة امرأة ويوضح علاقته بها

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نعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أمس السبت، وفاة امرأة كانت في مقام والدته قامت بالاهتمام به ورعايته مع أخيه منذ الولادة.
وقال الأمير بن مساعد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي”.
وأضاف: أن هذه المرأة رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر”.
Source slaati
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