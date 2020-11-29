يندرج تحت الاستثمار عالي المخاطر.. البنوك السعودية تعرف بـ”تجارة الفوركس”

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عرّفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بـ”تجارة الفوركس” والمهارات المطلوبة للتعامل بها.
وقالت اللجنة إن تجارة الفوركس “Foreign Exchange Market” تعرف بأنها التداول في سوق العملات الأجنبية عن طريق شراء وبيع ما يعرف بـ “أزواج العملات”، وعلى رأسها اليورو مقابل الدولار أو الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
وأضافت بأن هذا النوع من الاستثمار يتطلب توفر مهارات استثمارية وبراعة فنية عالية المستوى، حيث تصنف من بين الاستثمارات عالية المخاطر ومن أكثر الأسواق المالية تقلباً على مستوى العالم.
كما تتأثر تجارة الفوركس بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ولا سيما أن أسعار العملات هي الأكثر تأثراً بالعوامل الأساسية التي تؤثر في أداء السوق؛ مثل أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول.
Source akhbaar24.argaam
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