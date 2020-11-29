ملتقى مهن يوفر أكثر من 10 وظيفة في جميع مدن المملكة

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بدعم من صندوق الموارد البشرية “هدف” والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ينطلق يوم الخميس المقبل ملتقى التوظيف الإلكتروني مهن بنسخته الأولى، والذي يعتبر الملتقى الأكبر على مستوى المملكة، ويأتي تنظيم الملتقى بتعاون استثنائي بين قيادات قطاعات التجزئة بالمملكة بقيادة مكاتفة الاستشارية، ممثلةً بجمعية قوت للمطاعم والمقاهي وجمعية مؤن لمتاجر التموينات وجمعية زي للأزياء والمجوهرات والتجميل، وبمشاركة كبرى الشركات الرائدة على مستوى المملكة، ويهدف الملتقى إلى توفير أكثر من 10 آلاف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء المملكة، وفي تخصصات متعددة وفرص عمل متنوعة، ويأتي الملتقى تحت إطار تمكين أبناء وبنات الوطن في قطاعات التجزئة، والتكاتف مع القطاع العام للمساهمة في تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بقطاعات التجزئة والارتقاء بهذه القطاعات الواعدة، ورفع نسب التوطين في المملكة.

ويقام ملتقى التوظيف الإلكتروني “مهن” على مرحلتين، الملتقى الأول لقطاع المطاعم والمقاهي والذي سينعقد في 3 ديسمبر 2020 يوم الخميس المقبل، وملتقى مهن لقطاع التجزئة يتضمن قطاعات (التموينات، والأزياء، والمجوهرات ومستحضرات التجميل، والأثاث والإلكترونيات)وسيقام يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 على منصة مهن الإلكترونية بواقع يوم واحد لكل ملتقى مع توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية ويحتضن الملقى 12 ورشة عمل متخصصة في قطاعات التجزئة موجهة للباحثين والباحثات عن العمل وللطلاب والطالبات، بهدف إثراء تجربة الباحث والباحثة عن العمل، وتعزيز المعرفة الشاملة عن سوق العمل.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط:https://mihan-sa.com/

Source almowaten

