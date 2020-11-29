أمير الرياض يرعى نهائي «كأس الملك» ويتوّج الهلال باللقب

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم السبت، المباراة النهائية التي جمعت فريقي «الهلال» و«النصر» على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ولدى وصوله ملعب اللقاء، كان في استقباله كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبعد أن أخذه مكانه في المنصة الرئيسية عُزف السلام الملكي بعدها بدأ الشوط الثاني من المباراة.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز «الهلال» على «النصر» بنتيجة هدفين مقابل هدف، تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، هدية تذكارية من وزارة الرياضة سلمها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تسلم هدية تذكارية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه المناسبة.

بعد ذلك، قام طاقم تحكيم المباراة بالسلام على أمير منطقة الرياض واستلام ميدالياتهم.

وسلّم أمير الرياض، رئيس نادي «النصر» الدكتور صفوان السويكت وكابتن الفريق وليد عبدالله ومدرب الفريق بالنيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي، الميداليات الفضية ومكافأة المركز الثاني.

وتوّج أمير منطقة الرياض في نهاية ذلك، رئيس نادي «الهلال» فهد بن نافل، وكابتن الفريق سلمان الفرج ومدرب الفريق بالنيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول.

إثر ذلك عُزف السلام الملكي.