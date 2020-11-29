‏الإعلام الاخواني .. والفُجور في الخُصومة الكذب على الشيخ العيسى

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‏‎#في_الآفاق |

الشيخ العيسى يذكر تجربة شخصية مع أضرار الإعلام الإخواني تمثلت في تزييف حقيقة موقف حصل في المؤتمر الدولي بجاكرتا ..





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