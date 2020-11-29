شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع لـ 370 شابا بأكاديمية الحوار والان نبدء بالتفاصيل

أتاحت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني باب التطوع لجميع أبناء وبنات الوطن، سواء كان ذلك عن طريق العمل المباشر أو عن بعد، وذلك من خلال برنامج الأكاديمية للتطوع، في عدة مسارات وهي: «التدريب، إدارة المشاريع، تنسيق الفعاليات، تصميم الإعلانات، قياس الأثر».

ويهدف البرنامج الذي حظي بتسجيل 370 مشاركا ومشاركة، إلى تفعيل طاقات الشباب واستثمار القدرات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي وإبراز دوره في نشر ثقافة الحوار، والاستفادة من ذوي الخبرات والأفكار التطوعية الناجحة، كما يتم اعتماد ساعات التطوع في منصة التطوع الوطنية.