شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع لـ 370 شابا بأكاديمية الحوار والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البرنامج الذي حظي بتسجيل 370 مشاركا ومشاركة، إلى تفعيل طاقات الشباب واستثمار القدرات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي وإبراز دوره في نشر ثقافة الحوار، والاستفادة من ذوي الخبرات والأفكار التطوعية الناجحة، كما يتم اعتماد ساعات التطوع في منصة التطوع الوطنية.
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