شكرا لقرائتكم خبر عن 64 طن أغذية للأسر الأشد حاجة بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنًا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3.600 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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