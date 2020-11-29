شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول جمعية لدعم الثروة الحيوانية بحفر الباطن.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يدشن سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم الأحد، جمعية الثروة الحيوانية والتسويق التعاونية بالمنطقة الشرقية ـ تحت التأسيس ـ بحضور عدد من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية والأعضاء المؤسسين للجمعية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس التأسيسي للجمعية م. عبدالله الغامدي، أن الجمعية هي الأولى بالمنطقة، التي تهتم بالثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنها إحدى مبادرات سمو محافظ حفر الباطن، وستكون مظلة لجميع المهتمين بمجال الثروة الحيوانية سواء ملاكا أو مربين أو مستثمرين أو مستهلكين. وأشار الغامدي إلى أنه جرت دراسة كل جوانب تأسيسها، من خلال عقد اللقاءات وإعداد الدراسات والخطط اللازمة لإنشائها وتأسيسها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف لدعم قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاتها، خاصة أن حفر الباطن، تمتلك أحد أهم وأكبر الأسواق في مجال تربية الماشية.

وأضاف الغامدي إن الجمعية تسير وفق خطة منظمة ركزت في مجملها على رفع الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المتمثل في الثروة الحيوانية، وستعمل الجمعية على أن تكون أنموذجا في العمل المهني لمختلف الجمعيات التعاونية الأخرى، وإحدى الروافد المهمة لدعم الشباب السعودي من أبناء المحافظة، وتحفيزه إلى الانخراط والعمل بالجمعية، فضلا عن دعم استفادة كل منتسبي الجمعية من أعضائها من خلال عدة مشاريع.