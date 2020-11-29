شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي مستندات حصر الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت اللجنة أصحاب المزارع الواقعة داخل النطاق المحدد، بمراجعة مقر اللجنة لتقديم المستندات المطلوبة بالمحافظة، والتي تشمل أصل الملكية وصورة واضحة منها، ووكالة شرعية سارية المفعول حال وجود وكيل، وصورة من الهوية الوطنية مدونا بها وسيلة التواصل، إضافة إلى إحداثيات موقع المزرعة (x y).
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