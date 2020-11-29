شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي مستندات حصر الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الإشرافية على مشروع حصر الأراضي الزراعية الواقعة بمنطقة الدبدبة والصمان والفلاة بمحافظة حفر الباطن، عن استلام مستمسكات الأراضي الزراعية، بدءا من اليوم الأحد، 26/11/2020، وحتى الخميس، 17/12/2020.

وطالبت اللجنة أصحاب المزارع الواقعة داخل النطاق المحدد، بمراجعة مقر اللجنة لتقديم المستندات المطلوبة بالمحافظة، والتي تشمل أصل الملكية وصورة واضحة منها، ووكالة شرعية سارية المفعول حال وجود وكيل، وصورة من الهوية الوطنية مدونا بها وسيلة التواصل، إضافة إلى إحداثيات موقع المزرعة (x y).