شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء بـ«الرفيعة» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت بلدية الرفيعة، من الإمساك بالأجسام الموصلة بالكهرباء، وذلك بالتزامن مع موسم هطول لأمطار. وشملت التحذيرات الاقتراب من قنوات المياه الطبيعية والأودية وأماكن السيول، والاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق. وأكدت البلدية أنها تواصل جهودها للانتهاء من تجهيز معدات وفرق سحب تجمعات الأمطار، مدعومة بفريق عمل متكامل من قسم التشغيل والصيانة. يأتي ذلك مع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء متفرقة من المنطقة، فيما تواصل البلديات جهودها للحد من آثارها، والدفع بالمعدات والآليات اللازمة، فضلا عن صيانة شبكات تصريف المياه.

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