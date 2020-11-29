شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بشواطئ الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية الخبر، جهود أعمال النظافة على الشواطئ المفتوحة والمتنزهات البحرية والكورنيش بالمحافظة، وذلك لتوفير وتهيئة البيئة الملائمة التي ترتقي لتطلعات الأهالي، فضلا عن تحسين المشهد البصري.

وبينت البلدية أنها ضاعفت، خلال الفترة الأخيرة، الجهود من خلال توفير كافة الخدمات البلدية من نظافة ورقابة، تزامنا مع موجة الأمطار التي تشهدها المملكة حاليا.

وأضافت أنها تعمل وفق خطط معدة لتنظيف الشواطئ، والمتنزهات، حفاظا على المشهد البيئي، وسلامة المواطنين والزائرين.