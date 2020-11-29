شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك المنخفض الإفريقي واستقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المنطقة الشرقية، منتصف اليوم الأحد، تحسنا ملحوظا واستقرارا في حالة الطقس، مع تحرك المنخفض الإفريقي باتجاه الشمال الشرقي نحو الكويت وجنوب شرق العراق.

وتبدأ الموجة في الانحسار بدءا من ساعات فجر صباح اليوم، وذلك بعد أن شهدت المنطقة ذروة الأمطار أمس السبت، في حين تبدأ حالة مطرية أخرى على معظم مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر لـ ”الخليج 365” أن المنخفض الأفريقي سيبدأ في التحرك بقوة الرياح باتجاه شمال شرق المملكة بدءا من اليوم الأحد، وستبدأ الأجواء في الاستقرار، ظهر اليوم، على أن تنتقل الحالة المطرية إلى الكويت والمناطق المحيطة بها.

وبين نائب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نواف الشريف، أن مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة نتيجة منخفضات جوية

في الموسم المطري.