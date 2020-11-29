شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مطوفة سعودية لإرشاد المعتمرات كبيرات السن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المطوفة رحاب آل مساعد الحارثي: عملنا في خدمة المعتمرات والزائرات منذ سبع سنوات وكنا 50 متطوعة، ومارسنا العمل بكل جد واجتهاد، وقدرت لنا الجهات المسؤولة عن العربات عملنا وتطوعنا، وأصبحنا في عمل رسمي نتقاضى عليه راتبا شهريا، وإلى اليوم ونحن نعمل هذا العمل المبارك، الذي يسعدنا فيه دعاء المعتمرات، وقضاء جزء من الوقت داخل المسجد الحرام.
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