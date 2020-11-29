شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مطوفة سعودية لإرشاد المعتمرات كبيرات السن والان نبدء بالتفاصيل

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 50 فتاة سعودية لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى «مطوفة»، حيث ترافق «المطوفة» كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية، التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى 600 عربة كهربائية، و5 آلاف عربة يدوية، ويشرف عليها 120 موظفا، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن.

وقالت المطوفة رحاب آل مساعد الحارثي: عملنا في خدمة المعتمرات والزائرات منذ سبع سنوات وكنا 50 متطوعة، ومارسنا العمل بكل جد واجتهاد، وقدرت لنا الجهات المسؤولة عن العربات عملنا وتطوعنا، وأصبحنا في عمل رسمي نتقاضى عليه راتبا شهريا، وإلى اليوم ونحن نعمل هذا العمل المبارك، الذي يسعدنا فيه دعاء المعتمرات، وقضاء جزء من الوقت داخل المسجد الحرام.