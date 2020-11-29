شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف محاضرة «عن بعد» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات د. إبراهيم غاشم أن عدد المحاضرات المقدمة خلال الأسبوع الثالث عشر بلغ 13130 محاضرة، بمدة زمنية بلغت أكثر من 34 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 14683 لوحة نقاش، وعدد الملفات المستعرضة 3.644.852 ملفا.
وقال إن الإحصاءات المسجلة أظهرت تميزا في الأداء يعكس تجربة الجامعة الريادية في مجال التعليم عن بعد.
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