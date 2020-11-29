شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف محاضرة «عن بعد» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

أنهى أكثر من 48 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثالث عشر «عن بعد» وسط خدمات أكاديمية وإلكترونية متقدمة وفرتها الجامعة، حيث يتولى 2714 عضو هيئة تدريس بالجامعة تدريس 2287 مقررا لأكثر من 48025 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي، تضمهم 14924 شعبة دراسية.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات د. إبراهيم غاشم أن عدد المحاضرات المقدمة خلال الأسبوع الثالث عشر بلغ 13130 محاضرة، بمدة زمنية بلغت أكثر من 34 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 14683 لوحة نقاش، وعدد الملفات المستعرضة 3.644.852 ملفا.

وقال إن الإحصاءات المسجلة أظهرت تميزا في الأداء يعكس تجربة الجامعة الريادية في مجال التعليم عن بعد.