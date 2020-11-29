شكرا لقرائتكم خبر عن متنزهات الدمام.. أجواء ساحرة تحت زخات المطر والان نبدء بالتفاصيل

شهدت متنزهات حاضرة الدمام والحدائق العامة، بالإضافة إلى الكورنيش، إقبالًا كبيرًا من الزوار، رغم الأجواء الماطرة، وتقلبات الطقس، التي تشهدها المنطقة.

وتوافد الشباب والأطفال والأسر إلى الحدائق المفتوحة، ومنطقة الكورنيش، لممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجات، إضافة إلى ألعاب الأطفال، تحت زخات الأمطار الخفيفة.

واستمتع رواد الحدائق والكورنيش، بالمساحات الخضراء، ومناطق الألعاب، بالإضافة إلى التجول في الأماكن المفتوحة، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.