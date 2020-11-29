شكرا لقرائتكم خبر عن سحب تجمعات المياه بشوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت بلدية النعيرية أنه في ظل هطول أمطار الخير على المحافظة، تتابع جميع الأقسام والإدارات ذات العلاقة جميع البلاغات بشأن طوارئ الأمطار وسحب تجمعات المياه من خلال الفرق الميدانية. وأكدت البلدية استمرار الجولات التفتيشية لمراقبي قسم صحة البيئة على المطاعم والمنشآت الغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. ولفتت إلى تواصل أعمال إزالة الحشائش وصيانة الأحواض بالجزر الوسطية بالمراكز والهجر التابعة لها، إضافة إلى رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات وتسوية الأرض الفضاء من داخل المراكز والهجر ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.

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