شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست»: 3 سعوديين يحصلون على «رودس» الدولية والان مع التفاصيل
وبرنامج جامعة الملك عبدالله للطلبة للموهوبين (KGSP) هو برنامج فريد من نوعه مصمم خصيصاً لدعم شباب المملكة المتميزيين للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات العلوم والتقنية في الجامعات الأمريكية الرائدة، وفرصة إكمال دراساتهم العليا في جامعة الملك عبدالله.
أما المعهد السعودي للعلوم للبحثية فهو برنامج صيفي مدته 8 أسابيع يقام في حرم جامعة الملك عبدالله، يتمكن فيه الطلاب السعوديون المتفوقون في السنة الثانية من المرحلة الثانوية من إجراء أبحاث على المستوى الجامعي تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الملك عبدالله، يتضمن البرنامج المكثف محاضرات أكاديمية، وتجارب بحثية منوعة.
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